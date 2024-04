DFB: Nachhaltigkeitskriterien für Frauen-BL und 3. Liga

In der Frauen-Bundesliga und der 3. Liga werden zur kommenden Saison verbindliche Nachhaltigkeitsrichtlinien für alle Verein eingeführt. Das beschloss das Präsidium des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Freitag. „Die neuen Kriterien sollen einen gemeinsamen Standard aller Vereine als Basis für weiterführende individuelle Nachhaltigkeitsbemühungen gewährleisten“, hieß es in einem Statement des DFB.