Dynamo-Kapitän Kutschke erhält "Warnungen bis hin zum Mord"

Stürmer Stefan Kutschke vom Drittligisten Dynamo Dresden hat „massive Anfeindungen und Drohungen“ erhalten. Das teilte der Verein am Freitag mit. In einem Brief sei der Mannschaftskapitän sowie dessen Familienmitglieder sogar „mit Warnungen bis hin zum Mord konfrontiert“ worden. Dynamo habe den Fall zur polizeilichen Anzeige gebracht. Das Schreiben sei fortan Teil der Ermittlungen.