Lübeck steigt aus der 3. Liga ab

Der VfB Lübeck hat keine Chance mehr auf den Klassenerhalt in der 3. Liga und steht als Absteiger in die Regionalliga fest. Die Norddeutschen kamen am Freitag nur zu einem 0:0 bei Arminia Bielefeld und können in ihren verbleibenden drei Spielen nicht mehr den rettenden 16. Tabellenplatz erreichen. Diesen belegt Waldhof Mannheim mit zehn Punkten Vorsprung auf Lübeck.