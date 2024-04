Morddrohung gegen Schiedsrichter: Verdächtiger ermittelt

Nach der Morddrohung gegen DFB-Schiedsrichter Martin Speckner im Anschluss an ein Drittliga-Spiel haben die Polizei und die Staatsanwaltschaft einen Tatverdächtigen ermittelt.

Wie der DFB am Montag mitteilte, steht ein 22-jähriger Mann aus Bielefeld im Verdacht, den Unparteiischen nach der Partie FC Ingolstadt gegen Arminia Bielefeld (1:1) am 5. April per Mail bedroht zu haben. Darin hieß es unter anderem: „Wenn wir wegen dir absteigen, wirst du sterben.“