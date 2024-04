Schommers nicht mehr Duisburg-Trainer

"Wir müssen jetzt die Weichen für die neue Spielzeit stellen und den Neuaufbau offensiv starten. Dazu gehört die Entscheidung, nicht mit Boris Schommers in die Saison 2024/25 zu gehen", sagte MSV-Geschäftsführer Michael Preetz. Schubert und Bajic, die gegen den SV Sandhausen am Samstag (14.00 Uhr/Magenta Sport) ihren ersten Auftritt in neuer Funktion haben, sollen auch in der kommenden Saison eine "wichtige Rolle beim MSV einnehmen".