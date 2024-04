Unterhachings Adu jüngster Torschütze der 3. Liga

Gibson Adu von der SpVgg Unterhaching hat sich erneut in die Geschichtsbücher der 3. Fußball-Liga eingetragen. Im Alter von 16 Jahren und 61 Tagen erzielte das Sturmtalent am Samstag beim 4:1 gegen den VfB Lübeck seinen ersten Profitreffer, nie war ein Torschütze in der dritthöchsten deutschen Spielklasse jünger.