3. Liga: Traumtor! Würzburg legt in Aufstiegsspiel vor

Ivan-Leon Franjic verwandelte in der 22. Minute einen Freistoß direkt, 96-Keeper Leo Weinkauf gab dabei nicht die beste Figur ab. Nach dem Treffer zeichneten sich nicht mehr die ganz großen Chancen ab, die Unterfranken reisen so mit einem kleinen Vorteil zum Rückspiel nach Niedersachsen.

Wer neben Alemannia Aachen, Energie Cottbus und dem VfB Stuttgart II in die 3. Liga aufsteigt, entscheidet sich am Sonntag. Dann treffen die beiden Teams ab 13:30 Uhr im Rückspiel in Hannover wieder aufeinander.