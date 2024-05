Abstieg besiegelt: Ex-Bundesligist stürzt in die Regionalliga

Einst ein großer Name, nun der Absturz in die Bedeutungslosigkeit: Der langjährige Bundesligist MSV Duisburg steigt in die 4. Liga ab. Ein 1:1 (0:0) des Rivalen Waldhof Mannheim beim FC Ingolstadt raubte den Zebras am Sonntagabend die letzte Chance auf den Drittliga-Klassenerhalt.