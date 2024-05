Nach Klassenerhalt: Antwerpen bleibt in Mannheim

Nach dem Klassenerhalt setzt Waldhof Mannheim in der 3. Fußball-Liga weiter auf Cheftrainer Marco Antwerpen. Der auslaufende Vertrag des 52-Jährigen wurde verlängert, das gab der Klub am Donnerstag bekannt. Antwerpen hatte den Posten Ende Januar übernommen und die Wende geschafft. Dem SV Waldhof war am vergangenen Samstag durch einen Sieg über den SV Sandhausen (4:2) bereits vor dem letzten Spieltag die Rettung gelungen.