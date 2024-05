Ulm-Sensation! Warum Guardiola einen kleinen Anteil hat

Den Ulmern, 1999/2000 noch Bundesligist und ein Jahr später letztmals in der 2. Liga, gelang mit dem Aufstieg der direkte Durchmarsch aus der Regionalliga. Einer der Erfolgsgaranten: der 42-jährige Wörle, der seit seinem Amtsantritt im Juli 2021 eine neue Ära in Ulm prägt.

Guardiola? „Eine schillernde Figur“

„Wow“, sprudelt es aus ihm heraus, wenn er sich an den Starcoach zurückerinnert. „Er ist einfach unfassbar - als Trainer und als Mensch“, schwärmt Wörle von der „schillernden Figur“ Guardiola. Zwar dauerte die Unterhaltung nur eine knappe halbe Stunde an, dennoch saugte Wörle alles auf.

Die finanziellen Probleme in der Vergangenheit führten dazu, dass Ulm der unrühmliche Beiname „Rekordinsolvenzmeister“ verliehen wurde. In die 3. Liga ging der SSV mit einem der geringsten Etats aller Teams - sportlich lief es dennoch wie am Schnürchen.

Ulms rasante Entwicklung „einzigartig“

Für den Aufstieg in die 2. Bundesliga sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen geschaffen, stellte Geschäftsführer Markus Thiele vor dem Spiel gegen Viktoria Köln (2:0) klar, in dem die Sensation perfekt gemacht wurde.

Auch Wörles Erwartungen seien in der abgelaufenen Saison nicht besonders hoch gewesen, wie er nun betont. „Wir sind nicht die beste Mannschaft in der Liga. Was diese Mannschaft so herausragend geschafft hat, ist, dass wir uns zu einem Team verbunden haben.“ Alle, sowohl Spieler als auch Trainerstab, hätten ihr eigenes Ego in den Hintergrund gestellt.