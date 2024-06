Rundumschlag von 1860-Investor: "Sie versuchen, 1860 zu zerstören"

Hassan Ismaik fiebert bereits dem 16. Juni enthusiastisch entgegen. Der Investor von Drittligist 1860 München will an diesem Datum bei der Mitgliederversammlung den großen Umschwung beim Traditionsverein herbeiführen. Und vor allem will er Präsident Robert Reisinger loswerden. Die beiden machen aus der gegenseitigen Abneigung keinen Hehl.