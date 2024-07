Wittmann vor Saisonstart: "Spüre Verantwortung"

Sabrina Wittmann ist die erste Cheftrainerin im deutschen Männer-Profifußball. Am Sonntag startet sie mit dem FC Ingolstadt in die Drittliga-Saison.

Sabrina Wittmann ist die erste Cheftrainerin im deutschen Männer-Profifußball. Am Sonntag startet sie mit dem FC Ingolstadt in die Drittliga-Saison.

Pionierin Sabrina Wittmann will sich vor dem Start ihrer ersten Saison als Cheftrainerin des Fußball-Drittligisten FC Ingolstadt von der großen medialen Aufmerksamkeit nicht aus der Ruhe bringen lassen. „Ich spüre schon Verantwortung. Aber es ist nicht so, dass es mich erdrücken würde“, sagte die 33-Jährige vor dem Liga-Auftakt gegen den SV Waldhof Mannheim am Sonntag (19.30 Uhr).

Die Ingolstädter streben einen Platz unter den Top drei an. "Mir war wichtig, ein Ziel auszugeben. Ich bin total zufrieden damit", so Wittmann. Die gebürtige Ingolstädterin ist seit 19 Jahren im Verein und will sich einer Vorbild-Rolle nicht erwehren: "Ich bin bereit dafür und will das annehmen. Aber ich möchte es nicht überbewerten. Ich werde ein Vorbild sein, wenn ich meinen Job mache. Aber ich würde es gerne unaufgeregt angehen."