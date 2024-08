3. Liga: Rückkehrer Cottbus feiert ersten Saisonsieg

Rückkehrer Energie Cottbus hat den ersten Sieg in der 3. Fußball-Liga gefeiert - in allerletzter Sekunde. Durch ein Tor von Axel Borgmann in der Nachspielzeit (90.+8) bezwang der ehemalige Bundesligist den Mitaufsteiger Alemannia Aachen mit 2:1 (1:0) und verbuchte die ersten Punkte der neuen Saison.