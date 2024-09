3. Liga: Aue verliert die Tabellenführung

Erstmals in dieser Saison müssen sich die Sachsen geschlagen geben. Bielefeld dreht das Spiel.

Erstmals in dieser Saison müssen sich die Sachsen geschlagen geben. Bielefeld dreht das Spiel.

Erzgebirge Aue hat in der 3. Fußball-Liga erstmals gepatzt und die Tabellenführung abgegeben. Nach vier Siegen zum Auftakt verlor das Team von Trainer Pavel Dotchev am Sonntag trotz einer Führung mit 1:3 (1:0) gegen Arminia Bielefeld. Dynamo Dresden ist punktgleich mit Aue (beide 12) zumindest vorübergehend neuer Spitzenreiter aufgrund der höheren Zahl an geschossenen Toren.