3. Liga: Ingolstadt verpflichtet Besuschkow

Der Mittelfeldspieler Max Besuschkow war zuletzt von Hannover an Klagenfurt ausgeliehen.

Drittligist FC Ingolstadt 04 hat am letzten Tag der Transferperiode Mittelfeldspieler Max Besuschkow verpflichtet. Der 27-Jährige kommt vom Zweitligisten Hannover 96 zum FCI. Zuletzt war Besuschkow an Austria Klagenfurt ausgeliehen, danach bestritt er in der laufenden Saison zwei Drittliga-Spiele für Hannovers Reserve.