BVB zu kuriosem Wechsel gezwungen

BVB-Horrorserie geht weiter

Im Anschluss sollte auch das dritte Gastspiel des BVB II in Essen in der 3. Liga kein gutes Ende nehmen: 0 Punkte und 1:9 Tore stehen in der Gesamtabrechnung zu Buche. Die Tore für RWE, das einen Befreiungsschlag im Tabellenkeller landete, erzielten Torben Müsel per Doppelpack und Safi. Der Ehrentreffer durch Julian Hettwer (65.) blieb Ergebniskosmetik.