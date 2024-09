Kein Sieger im Kellerduell: Rostock tritt auf der Stelle

Hansa Rostock kommt in der 3. Fußball-Liga weiter nicht von der Stelle. Der Zweitliga-Absteiger musste sich im Kellerduell mit dem Schlusslicht Waldhof Mannheim mit einem 1:1 (0:0) begnügen und wartet nach wie vor auf den ersten Saisonsieg. Nachdem Terrence Boyd (65.) für die Gäste zur Führung getroffen hatte, rettete Damian Roßbach (87.) einen Punkt.

In der Spitzengruppe zog Dynamo Dresden nach Punkten mit dem Tabellenführer Erzgebirge Aue gleich (beide 12). Im Traditionsduell, das wegen Einlassproblemen mit einer halben Stunde Verspätung angepfiffen worden war, gewann Dynamo mit 3:2 (1:1) bei 1860 München und eroberte auch dank der beiden Treffer des Matchwinners Tony Menzel zumindest vorübergehend Rang zwei. Die Münchner Löwen rutschten dagegen auf den vorletzten Platz.

Durch den dritten Sieg in dieser Saison schob sich auch Absteiger SV Wehen Wiesbaden in die Spitzengruppe. Die Hessen setzten sich mit 3:0 (1:0) bei Rot-Weiss Essen durch und verkürzten den Abstand auf Aue auf einen Zähler. Der Spitzenreiter könnte am Sonntag (13.30 Uhr/MagentaSport) im Heimspiel gegen Arminia Bielefeld aber nachlegen.