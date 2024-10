3. Liga: Dynamo Dresden patzt erneut

Arminia Bielefeld ist in der 3. Liga auf einen Aufstiegsplatz gestürmt, Dynamo Dresden rutscht hingegen immer mehr in die Herbstkrise. Bielefeld gewann am Mittwochabend 4:1 (2:0) bei Hannover 96 II und ist mit 21 Punkten Zweiter hinter dem SV Sandhausen (22), der am Dienstag nicht über ein 1:1 gegen den VfB Stuttgart II hinausgekommen war.