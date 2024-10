3. Liga: Dresden beendet Durststrecke - Bielefeld und Saarbrücken schwächeln

In der 3. Liga gewinnt Dynamo Dresden erstmals nach vier Spielen ohne Sieg. Dazu lassen mit Bielefeld und Saarbrücken zwei Aufstiegsaspiranten Punkte liegen.

Dynamo Dresden ist in der 3. Fußball-Liga in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Der Traditionsklub aus Sachsen besiegte nach zuvor vier Spielen ohne Erfolg Hannover 96 II mit 2:1 (0:1) und rückte wieder an die Tabellenspitze heran. Oliver Batista Maier (90.+2) gelang der späte Siegtreffer.