3. Liga: Osnabrück siegt erstmals unter Reimers

Der VfL Osnabrück hat den ersten Sieg unter seinem neuen Trainer Pit Reimers eingefahren und hofft in der 3. Fußball-Liga wieder auf bessere Zeiten. Das Schlusslicht gewann am Sonntag gegen die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart mit 1:0 (1:0), damit stellte der VfL zumindest den Anschluss an die Konkurrenz wieder her: 8 Punkte hat Osnabrück nach dem zweiten Saisonsieg gesammelt, Waldhof Mannheim auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz hat nur einen Zähler mehr auf dem Konto.