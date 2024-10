3. Liga: Sandhausen übernimmt Tabellenführung

Der SV Sandhausen hat die Gunst der Stunde genutzt und die Tabellenführung in der 3. Liga übernommen. Das Team von Trainer Sreto Ristic siegte im Heimspiel am Samstag gegen Waldhof Mannheim 2:1 (1:1) und schlug damit Kapital aus dem 1:2 des bisherigen Spitzenreiters Dynamo Dresden am Freitagabend bei Borussia Dortmund II.