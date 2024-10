Rostock-Hooligsns attackieren Sonderzug - Anpfiff verzögert

Sogenannte Fans von Hansa Rostock sorgten am Samstag vor der Partie in der 3. Liga gegen Rot-Weiss Essen für Chaos! Rund 150 Hansa-Chaoten haben einen Sonderzug mit Essener Fans angegriffen.

Auf verschiedenen Videos bei X (ehemals Twitter), ist zu sehen, wie Rostocker Hooligans den Zug mit Steinen bewerfen und ihn so zum Stehen gebracht haben sollen. Es soll dabei auch zu Schlägereien auf den Gleisen gekommen sein. In den Videos sind kaputte Scheiben und auch zahlreiche vermummte Personen zu sehen. Auch soll eine Scheibe der Lokomotive beschädigt worden sein, so dass der Zug nur langsam bis zum nächsten Bahnhof fahren konnte.