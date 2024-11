Hansa Rostock präsentiert neuen Trainer

Hansa Rostock findet einen Nachfolger für Bernd Hollerbach. Der neue Mann an der Seitenlinie betritt damit Neuland.

Brinkmann arbeitete zuvor in Paderborn und Wiedenbrück

Brinkmann kann in seiner noch jungen Trainerlaufbahn auf insgesamt 159 Regionalliga-Begegnungen verweisen. Vor seiner Arbeit in Paderborn hatte Brinkmann den SC Wiedenbrück trainiert.

In seiner aktiven Laufbahn absolvierte der gebürtige Detmolder für den FC Augsburg 15 Bundesliga-Partien, in der 2. Bundesliga stand er in 142 Spielen für den SCP, Alemannia Aachen, den FCA und Energie Cottbus auf dem Feld.