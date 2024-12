Traditionsklub holt erfahrenen Retter

Antwerpen hat Erfahrung im Abstiegskampf

In 152 Drittligaspielen stand Antwerpen bereits als Coach an der Seitenlinie, zuletzt bei Waldhof Mannheim. Dort war er Mitte September nach einem Fehlstart mit nur zwei Punkten aus fünf Spielen entlassen worden. In der Vorsaison hatte Antwerpen den abstiegsbedrohten Klub zum Klassenerhalt geführt. Ähnliches gelang ihm in der 3. Liga 2018 mit Preußen Münster und 2020/21 mit dem heutigen Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern.