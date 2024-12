Kompletter Tor-Wahnsinn in der 3. Liga

Pokal-Viertelfinalist Arminia Bielefeld rettet in der 3. Liga spät ein Remis. In Wiesbaden und Sandhausen fallen zusammen 17 Tore.

Arminia Bielefeld hat im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga überraschend Punkte liegen lassen. Der Pokalschreck kam am Samstag gegen die kriselnde SpVgg Unterhaching trotz dreimaligen Rückstands in der Nachspielzeit in Überzahl aber noch zu einem 3:3 (1:1) - und fiebert nun der Auslosung der Viertelfinals im DFB-Pokal am Sonntag (15.45 Uhr/ZDF) entgegen.