3. Liga: Saarbrücken in Schlagdistanz zur Spitze

Der 1. FC Saarbrücken hat in der 3. Fußball-Liga zum Spitzentrio aufgeschlossen. Das Team von Trainer Rüdiger Ziehl triumphierte im eigenen Stadion gegen Rot-Weiss Essen 1:0 (1:0) und rückte auf Rang vier vor. Die Saarbrücker, die in der vergangenen Saison überraschend ins DFB-Pokal-Halbfinale eingezogen waren, haben mit 29 Punkten nun wieder genauso viele Zähler wie Arminia Bielefeld und Dynamo Dresden auf den Plätzen drei und zwei auf dem Konto. Spitzenreiter ist Aufsteiger Energie Cottbus mit 30 Punkten. Die drei Spitzenteams hatten bereits am Samstag allesamt gewonnen.