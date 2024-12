3. Liga: Tabellenführer Cottbus verpasst Sieg in Ingolstadt

Energie Cottbus droht der Verlust der Tabellenführung in der 3. Liga. Gegen Ingolstadt reißt die Siegesserie des Aufsteigers.

Aufsteiger Energie Cottbus muss am letzten Spieltag des Jahres um die Tabellenführung in der 3. Liga bangen. Der frühere Bundesligist kam am Freitagabend nicht über ein 1:1 (0:1) beim FC Ingolstadt hinaus.