Dresden sichert sich Herbstmeisterschaft

Dynamo Dresden nutzte den Ausrutscher von Energie Cottbus und überwintert an der Spitze.

Dynamo Dresden hat sich die Herbstmeisterschaft in der 3. Fußball-Liga gesichert. Die Sachsen gewannen bei der SpVgg Unterhaching 3:0 (1:0) und zogen an Energie Cottbus vorbei. Der Aufsteiger hatte sich am Freitagabend mit einem 1:1 beim FC Ingolstadt begnügen müssen.