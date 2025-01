Noch heute? 1860-Knall offenbar beschlossen

Giannikis hatte die Löwen im Januar übernommen und seither in 39 Spielen nur 1,28 Punkte im Schnitt geholt. In dieser Saison liegt der Münchner Traditionsklub nur auf Rang zehn der Tabelle in der 3. Liga und hat in 20 Spielen bereits zehn Mal verloren. Zuletzt setzte es am Wochenende eine empfindliche 0:4-Pleite beim 1. FC Saarbrücken.