3. Liga: Herrlich hat neuen Trainerjob

SPORT1 03.01.2025 • 11:16 Uhr Drittligist Unterhaching findet einen neuen Trainer. Der Tabellenletzte stellt einen früheren Bundesliga-Coach vor.

Die SpVgg Unterhaching hat einen neuen Trainer gefunden! Wie der Drittligist am Freitagmittag mitteilte, übernimmt ab sofort Heiko Herrlich das Ruder. Der Coach war in der Vergangenheit in der Bundesliga Trainer bei Bayer Leverkusen und beim FC Augsburg.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der 53-jährige Fußballlehrer und Ex-Nationalspieler, der bereits in der Saison 2011/12 an der Seitenlinie stand, unterschreibt einen längerfristigen Vertrag bei den Vorstädtern. Sven Bender, der die Mannschaft des Drittligisten in den letzten drei Spielen der Vorrunde als Interimstrainer betreute, bleibt der Mannschaft weiterhin als Co-Trainer erhalten.

Herrlich überzeugt vom Klassenerhalt

„Ich freue mich sehr darauf, wieder ein Teil der Haching-Familie zu sein. Meine Erinnerungen an die zurückliegende Zeit bei der Spielvereinigung sind nur positiv, insbesondere, was die familiäre Atmosphäre und den Zusammenhalt in Unterhaching angeht“, wird Herrlich in der Pressemitteilung zitiert.

Er fügte hinzu: „Jetzt gilt es sämtliche Kräfte zu bündeln und alles dafür zu tun, die 3. Liga zu halten. Gemeinsam mit dem eingespielten Trainerstab um Sven Bender, sämtlichen Mitarbeitenden und natürlich den Fans, bin ich fest davon überzeugt, dass wir dies zusammen schaffen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

„Er kennt den Verein bestens“

Präsident Manfred Schwabl ist sehr glücklich über seinen neuen Trainer: „Seine langjährige Trainererfahrung, aber auch sein großartiger Charakter, werden sicherlich ein wichtiges Faustpfand in den nächsten Monaten sein. Er kennt den Verein bestens und vor allem auch unseren Hachinger Weg, den wir damals mit ihm in seiner ersten Amtszeit ins Leben gerufen haben.“