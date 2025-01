3. Liga verzeichnet erneut Zuschaueranstieg

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in seinem Saisonreport zur 3. Liga erklärte, lag der Zuschauerschnitt in der vergangenen Saison bei 9707, was europaweit Platz 19 im Ranking bedeutet.

In der aktuellen Spielzeit stieg der Schnitt bislang noch einmal deutlich an: An den ersten 19 Spieltagen strömten durchschnittlich 11.183 Fans in die Stadien, was im europäischen Vergleich in der letzten Saison für einen Platz unter den Top-15 reichen würde.