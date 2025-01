Viktoria feiert fünften Sieg in Serie

Viktoria Köln hat seine Siegesserie in der 3. Fußball-Liga ausgebaut und sich an die Aufstiegsplätze herangearbeitet. Die Mannschaft von Trainer Olaf Janßen gewann am Freitagabend 1:0 (1:0) gegen Waldhof Mannheim und festigte den vierten Tabellenplatz. Gleichzeitig hielten die Kölner mit dem fünften Sieg nacheinander den Druck auf die Spitzenteams der 3. Liga hoch.