„Nicht Herrenfußball“: Löwen gehen gegen Bielefeld unter

Bei der Generalprobe für die Partie gegen den Bundesligisten Werder Bremen überzeugt Arminia Bielefeld in München. 1860 kassiert die nächste herbe Schlappe.

Bei der Generalprobe für die Partie gegen den Bundesligisten Werder Bremen überzeugt Arminia Bielefeld in München. 1860 kassiert die nächste herbe Schlappe.

Fußball-Drittligist Arminia Bielefeld hat sich mit einem klaren Erfolg auf das Viertelfinale im DFB-Pokal eingestimmt. Bei der Generalprobe für die Partie am Dienstag (20.45 Uhr/ ZDF und Sky ) gegen den Bundesligisten Werder Bremen setzten sich die Ostwestfalen mit 3:0 (1:0) bei 1860 München durch und hielten den Anschluss an die Spitzengruppe der 3. Liga .

Joel Grodowski (36.), Roberts Uldrikis (83.) und Julian Kania (90.+3) trafen am Freitagabend für das Team von Trainer Mitch Kniat, das zumindest vorübergehend den vierten Platz eroberte. Die Münchner Löwen stecken dagegen mit einem geringen Vorsprung auf die Gefahrenzone weiter im Abstiegskampf.

1860-Krise: „Das ist dumm“

Nach der Partie ging Winter-Neuzugang Philipp Maier bei Magenta mit seinen Löwen hart ins Gericht. „Es ist nicht Herrenfußball, nicht Profifußball. Das ist dumm. Nicht konsequent, und dann kriegst du halt so eine Klatsche hier. Du musst einfach mit mehr Mumm spielen.“

In den nächsten Wochen stehen für die Löwen gegen die Reserven von Hannover 96 und dem VfB Stuttgart zwei wegweisende Duelle im Abstiegskampf an. Die Sechziger rutschten durch die Heimpleite immer mehr in den Abstiegskampf. Der Vorsprung schmilzt dahin.