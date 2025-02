Stadion gesperrt: Unterhaching gegen Rostock verschoben

Die Partie der 3. Fußball-Liga zwischen der SpVgg Unterhaching und Hansa Rostock kann nicht wie geplant am Sonntag ausgetragen werden. Das Stadion der gastgebenden SpVgg, der Sportpark Unterhaching, sei von der Gemeinde gesperrt worden, da „kein aktuelles, von den zuständigen Behörden genehmigtes Sicherheitskonzept vorliegt“, teilte der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch mit. Die Austragung an einem alternativen Spielort sei kurzfristig nicht zu realisieren gewesen, ein Nachholtermin steht noch nicht fest.