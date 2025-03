3. Liga: 1860 mit Mega-Pech! Bizarre Szene verhindert Tor

Pech-Szene bleibt ohne Folgen: TSV siegt

Der köpfte den Ball aufs freie Tor, wo aber mit Philipp Maier ein anderer Löwen-Spieler im Weg stand. Dieser hatte mit der Szene schon abgeschlossen, da er davon ausgegangen war, dass Wechsel den Ball in seinem Rücken gefangen hatte.

Und so blieb es zunächst beim 0:1-Zwischenstand - den der kriselnde TSV aber noch in einen wichtigen 3:1-Sieg umwandeln konnte. Und so fiel die ungewöhnliche Szene nicht weiter ins Gewicht.