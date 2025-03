3. Liga: 1860 und Essen holen wichtige Siege im Abstiegskampf

1860 München und Rot-Weiss Essen haben im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Liga wichtige Siege gegen direkte Konkurrenten gefeiert. Die Löwen gewannen am 27. Spieltag mit 1:0 (1:0) gegen Borussia Dortmund II, am Abend fuhren auch die Essener beim 1:0 (1:0) über Waldhof Mannheim einen Heimerfolg ein. Beide Mannschaften konnten sich etwas von den Abstiegsrängen absetzen.