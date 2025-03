3. Liga: Cottbus springt an die Tabellenspitze

Dank eines späten Elfmeters hat Energie Cottbus in der 3. Fußball-Liga die Tabellenführung übernommen. Die Lausitzer setzten sich durch das Tor von Tolcay Cigerci kurz vor Schluss mit 1:0 (0:0) gegen Erzgebirge Aue durch und sprangen am 30. Spieltag vorerst auf Rang eins. Dynamo Dresden könnte aber am Sonntag (16.30 Uhr/MagentaSport) mit einem Heimsieg gegen den SV Wehen Wiesbaden wieder vorbeiziehen.