3. Liga: Dresden wieder Tabellenführer

Dynamo Dresden hat in der 3. Fußball-Liga die Tabellenführung zurückerobert. Die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm setzte sich am Sonntag mit 2:0 (1:0) gegen die SV Wehen Wiesbaden durch und zog damit wieder an Energie Cottbus vorbei. Die Lausitzer hatten durch den 1:0-Erfolg am Samstag gegen Erzgebirge Aue Dynamo von der Spitzenposition verdrängt.