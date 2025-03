Fan-Rekord in 3. Liga: Vier-Millionen-Marke im Visier

Die 3. Liga bleibt auch in dieser Saison ein Fan-Magnet und liegt klar auf Rekordkurs. Am vergangenen Wochenende wurde die Marke von 3 Millionen Besucherinnen und Besuchern geknackt, bereits am 27. Spieltag und damit so früh wie nie zuvor in der fast 17-jährigen Geschichte der Liga. Elf Spieltage vor Ende der Spielzeit ist eine neue Bestmarke damit so gut wie sicher: Der Rekord liegt bei 3,689 Millionen, aufgestellt in der vergangenen Saison.