Nach Energie-Patzer: Dresden übernimmt Tabellenführung

Dynamo setzt sich an die Spitze des Aufstiegsrennens in der 3. Liga.

Dynamo Dresden hat den nächsten Patzer von Energie Cottbus eiskalt genutzt und die Tabellenführung in der 3. Fußball-Liga übernommen. Die Sachsen gewannen ihr Heimspiel gegen den SC Verl am Samstag mit 3:0 (1:0) und setzten sich damit an die Spitze des Aufstiegsrennens.