Nächste Pleite: Cottbus patzt auch gegen Osnabrück

Spitzenreiter Energie Cottbus hat sich im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga den nächsten unerwarteten Ausrutscher geleistet. Das Team von Trainer Claus-Dieter Wollitz kassierte durch das 1:2 (1:1) gegen den VfL Osnabrück die zweite Niederlage nacheinander. Verfolger Dynamo Dresden könnte am Nachmittag (16.30 Uhr/MagentaSport) mit einem Heimsieg gegen den SC Verl die Tabellenführung übernehmen.

Eine Woche nach der Pleite beim VfB Stuttgart II (0:2) geriet Cottbus im eigenen Stadion früh in Rückstand. VfL-Profi Marcus Müller (6./64., Foulelfmeter) sorgte für die Pleite der Lausitzer, die durch Tolgay Cigerci (9., Foulelfmeter) nur zum zwischenzeitlichen Ausgleich gekommen waren. In der Schlussphase lief Cottbus vergeblich an.