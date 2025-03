Sieg in Sandhausen: Cottbus springt auf Platz zwei

Energie Cottbus hat sich vorerst aus der Ergebniskrise befreit und kann in der 3. Liga weiter vom Aufstieg träumen. Die Mannschaft von Trainer Claus-Dieter Wollitz setze sich nach vier Spielen ohne Sieg am Sonntag beim abstiegsbedrohten SV Sandhausen mit 1:0 (0:0) durch und schob sich am 1. FC Saarbrücken in der Tabelle vorbei auf Platz zwei.