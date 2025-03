Unterhaching trennt sich nach elf Wochen von Trainer Herrlich

Als Grund gibt das Drittliga-Schlusslicht "unterschiedliche Auffassungen in Bezug auf die sportliche Ausrichtung" an.

Drittliga-Schlusslicht SpVgg Unterhaching hat sich nach nur elf Wochen von Trainer Heiko Herrlich getrennt. Das gab der Klub am Freitag bekannt. Der frühere Fußball-Nationalspieler war Anfang Januar in Haching zum zweiten Mal als Trainer eingestiegen, „unterschiedliche Auffassungen in Bezug auf die sportliche Ausrichtung“ führten laut der SpVgg nun aber zur Entlassung.