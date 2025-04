1860: Messe für verstorbenen Lorant

SID 28.04.2025 • 10:44 Uhr Auf dem Trainingsgelände der Löwen wird zudem ab Mittwoch ein Kondolenzbuch ausliegen.

Fußball-Drittligist 1860 München gedenkt seiner Trainer-Legende Werner Lorant mit einer Messe. Am Donnerstag (1. Mai) findet in der Pfarrkirche Sankt Helena in München-Giesing um 10 Uhr ein Gottesdienst statt, der von Pfarrer Rainer Maria Schießler geleitet wird. Ab Mittwoch liegt auf dem Trainingsgelände des Traditionsklubs auch ein Kondolenzbuch für trauernde Löwen-Fans aus.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Sechziger verkaufen zudem am Samstag die limitierte Auflage eines T-Shirts in Andenken an Lorant. Der Erlös kommt seiner Familie zugute. Die Mannschaft trägt darüber hinaus am Samstag im Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen erneut Trauerflor, zudem wird es eine Schweigeminute geben.