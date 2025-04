1860 München gedenkt Trainer-Legende Werner Lorant

Während das Team von Cheftrainer Patrick Glöckner mit einem schwarzen Trauerflor am Arm im Ostsee-Stadion spielt, setzten die Gästefans vor dem Anpfiff ein Zeichen. Kurz vor Beginn des Spiels präsentierten die Löwen-Fans ein Banner mit der Aufschrift „Ruhe in Frieden Werner Lorant“.

Werner Lorant wurde 76 Jahre alt

Der langjährige Trainer war am vergangenen Sonntag im Alter von 76 Jahren verstorben. Von 1992 bis 2001 war Lorant Cheftrainer der Münchner Löwen und prägte in dieser Zeit eine Ära.

Lorant hatte in den vergangenen Jahren an einer schweren Krankheit gelitten. Zuletzt lebte er als Rentner in Waging am See.