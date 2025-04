3. Liga: Bielefeld setzt sich an die Spitze

Die Arminia macht den nächsten Schritt in Richtung Aufstieg. Auch Viktoria Köln sammelt wichtige Punkte.

Arminia Bielefeld surft nach dem sensationellen Einzug ins DFB-Pokalfinale in der 3. Liga weiter auf der Euphoriewelle. Die Mannschaft von Trainer Mitch Kniat feierte beim 4:0 (3:0) gegen Hansa Rostock den vierten Ligasieg in Folge seit dem Halbfinal-Erfolg gegen Bayer Leverkusen und übernahm mit 62 Punkten zumindest für einen Tag die Tabellenführung.

Joel Grodowski (23., 44.) und Mael Corboz (36.) brachten die Ostwestfalen mit ihren Toren schon vor der Pause auf die Siegerstraße. Julian Kania (88.) stellte den Endstand her.

Dynamo Dresden (60) kann mit einem Sieg am Ostersonntag beim 1. FC Saarbrücken (56) Platz eins aber zurückerobern.

3. Liga: Erster Absteiger steht fest

Indes ist die SpVgg Unterhaching offiziell in die Regionalliga abgestiegen. Der Traditionsverein unterlag am Samstagmittag mit 0:3 (0:2) bei Wehen Wiesbaden und kann das rettende Ufer in der 3. Liga nicht mehr erreichen.