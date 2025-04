3. Liga: Bielefeld springt auf Platz zwei

Nach dem schnellen Anschluss durch Nikolas Agrafiotis (15.) sorgte die Arminia in der zweiten Halbzeit in Überzahl dank Noah Sarenren Bazee (68.) und Merveille Biankadi (72.) für klare Verhältnisse, Tarik Gözüsirin hatte wegen eines groben Foulspiels Rot gesehen. Ole Wohlers (86.) traf zum Endstand.

Energie Cottbus (55 Punkte) kann am Mittwoch (19.00 Uhr) mit einem Sieg im Heimspiel gegen Rot-Weiss Essen wieder an Bielefeld (56) vorbeiziehen. Den Anschluss an die Spitzengruppe hielt der 1. FC Saarbrücken am Dienstag durch einen souveränen 2:0 (1:0)-Sieg gegen Erzgebirge Aue. Die Saarländer lauern mit 55 Zählern auf dem vierten Platz.