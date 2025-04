3. Liga: Kocak tritt in Sandhausen zurück

Zum zweiten Mal endet für den Coach seine Zeit in Sandhausen. Den Abstiegskampf müssen nun andere stemmen.

Zum zweiten Mal endet für den Coach seine Zeit in Sandhausen. Den Abstiegskampf müssen nun andere stemmen.

Trainer Kenan Kocak ist mitten in der sportlichen Talfahrt beim stark abstiegsbedrohten Drittligisten SV Sandhausen zurückgetreten. Das gab der Verein am Sonntagabend bekannt, wenige Stunden nach der 1:3 (1:1)-Heimniederlage gegen den SC Verl. „Die Entscheidung fällt mir sehr schwer, denn der SVS, die Menschen und die Region bedeuten mir sehr viel. Doch am Ende geht es um den Verein“, sagte Kocak.