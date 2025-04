3. Liga: Traditionsklub findet neuen Trainer mit besonderer Vita

Waldhof Mannheim hat Dominik Glawogger als neuen Cheftrainer verpflichtet. Wie der Drittligist bekannt gab, wird der 35-Jährige schon das Training am Donnerstag leiten und am Sonntag gegen 1860 München auf der Bank sitzen.

In Mannheim tritt der gebürtige Grazer die Nachfolge von Bernhard Trares an, von dem sich Mannheim am Mittwoch getrennt hatte. Die Mannheimer stehen nach 32 Spielen nur auf Tabellenplatz 16., Glawogger soll den Traditionsverein vor dem Abstieg bewahren.