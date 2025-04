Arminia marschiert: Sieg auch in Köln

Arminia Bielefeld ist auch in der 3. Liga nicht zu stoppen. Außerdem patzen sämtliche Verfolger.

Pokal-Finalist Arminia Bielefeld stürmt auch dem Zweitliga-Aufstieg entgegen. Die Arminia gewann am Sonntagabend in der 3. Fußball-Liga bei Viktoria Köln mit 2:0 (1:0), feierte den dritten Sieg in Serie und setzte sich als Tabellenzweiter drei Punkte vom 1. FC Saarbrücken auf dem dritten Platz ab.